İstanbul'un barajları alarm veriyor! İSKİ doluluk oranlarını paylaştı
Güncelleme:

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 40.35 seviyesine geriledi.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yaz aylarında yağışların yetersiz olması, barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine neden oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 olan barajların ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 40,35 seviyesine geriledi.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 59,64 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviyenin ise yüzde 20,04 ile Kazandere Barajı’nda olduğu açıklandı.

31 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 24.45

• Büyükçekmece Barajı yüzde 41.69

• Darlık Barajı yüzde 53.0

• Elmalı Barajı yüzde 59.64

• Istrancalar Barajı yüzde 32.79

• Kazandere Barajı yüzde 20.04

• Pabuçdere Barajı yüzde 31.28

• Sazlıdere Barajı yüzde 37.98

• Terkos Barajı yüzde 45.42

• Ömerli Barajı yüzde 35.84

