İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları
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İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 41'i aştı.
Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı.
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 41,17'ye yükseldi.
Barajların doluluk oranı kasım ayında yüzde 30'un altına gerilemişti.
Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
"Ömerli yüzde 43,86
Darlık yüzde 36,51
Elmalı yüzde 82,45
Terkos yüzde 43,82
Alibey yüzde 24,57
Büyükçekmece yüzde 37,5
Sazlıdere yüzde 35,51
Istrancalar yüzde 81,96
Kazandere yüzde 67,16
Papuçdere yüzde 40,27"
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