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İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,06 olarak ölçüldü.

İstanbul'da aralık ayı başında yüzde 40'lara gelen su seviyesi yaklaşık yağışlarla beraber yüzde 8 oranında artarak 48,06 seviyesine çıktı.

Etiketler istanbul baraj doluluk oranları
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