İstanbul'un barajlarında su seviyesi hızla azalıyor

Yaz mevsimiyle birlikte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı yüzde 69.01 oldu.

İstanbul’’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 5 Haziran'da 75.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 69.01 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 83.83 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 24.77 ile Istrancalar Barajı oldu.

23 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 52.32

• Büyükçekmece Barajı yüzde 63.05

• Darlık Barajı yüzde 73.72

• Elmalı Barajı yüzde 83.83

• Istrancalar Barajı yüzde 24.77

• Kazandere Barajı yüzde 69.07

• Pabuçdere Barajı yüzde 69.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 52.76

• Terkos Barajı yüzde 71.38

• Ömerli Barajı yüzde 76.92