İstanbul'un barajlarından kötü haber! Balıklar gitti, keçiler geldi...

En yüksek olduğu mart ayında yüzde 93.32 olarak ölçülen doluluk oranı ağustos ayında yüzde 63.37, eylül ayında yüzde 53.75, ekimde yüzde 43.20 olarak ölçülmüştü.

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Alibeyköy barajında keçilerin otlamasının yanı sıra barajın Sultangazi ilçesi sınırlarındaki, tarihi su kemerinin bulunduğu alan tamamen kurudu. Kuruyan ve çatlayan baraj tabanında çok sayıda otomobilin lastik izlerine rastlamak mümkün.

İstanbul’un büyük barajlarından Terkos gölünde havadan yapılan çekimlerde doluluk oranı yüzde 57.20 olarak ölçülmesine rağmen suyun çekilme izleri görülüyor.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları:

Ömerli yüzde 34.54

Papuçdere yüzde 2.58

Sazlıdere yüzde 38.61

Büyükçekmece yüzde 39.53

Alibeyköy yüzde 32.55

Terkos yüzde 57.20

Kazandere yüzde 4.00

Elmalı yüzde 65.10

Darlık yüzde 45.03

Istarancalar yüzde 28.63