İstanbul'un barajlarından kötü haber

İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70'in altına düştü.

İstanbul Barajları'nda doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,68 olarak belirlendi.

Barajlardaki su miktarları ise, Istrancalar'da yüzde 31,12, Terkos'da yüzde 80,98, Sazlıdere'de yüzde 57,08, Alibeyköy'de yüzde 40,47, Büyükçekmece yüzde 65,01, Ömerli'de yüzde 79,76, Darlık'da yüzde 69,16, Elmalı'da yüzde 70,67, Pabuçdere'de yüzde 55,46 ve Kazandere'de yüzde 53,82 olarak ölçüldü. İstanbul'un günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak hesaplandı.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, 30 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 23,87, 2015'te yüzde 86,01, 2016'da yüzde 71,64, 2017'de yüzde 77,86, 2018'de yüzde 80,23, 2019'da yüzde 78,44, 2020'de yüzde 64,88, 2021'de yüzde 73,66, 2022'de yüzde 73,90, 2023'te yüzde 43,97 iken, bugünkü oran yüzde 69,68 olarak ölçülmüştü.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİ 2023 YILINDA YAŞANMIŞTI

Geçen yılın Ekim ayında ise İstanbul'un 6 barajında doluluk oranı yüzde 10'un altında kalmıştı. Ay içinde yüzde 20.36 olarak ölçülen değer son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçmişti. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bu değer yüzde 21.13 olarak ölçülmüştü.

DHA