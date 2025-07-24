  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı açıklandı

İstanbul'un barajlarının doluluk oranı açıklandı

İstanbul'un barajlarının doluluk oranı açıklandı
Güncelleme:

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor.

Yaz döneminin yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlar alarm vermeye başladı. İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 56.68 olarak duyuruldu.

İşte barajlarda son durum:

Ömerli 58,88

Darlık 66,06

Elmalı 72,79

Terkos 60,13

Alibey 40,4

Küçükçekmece 54,13

Sazlıdere 45,87

Istrancalar 30,84

Kazandere 50,36

Pabuçdere 51,17

text-ad
Etiketler istanbul baraj doluluk oranı iski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! Sadece 20 bin kişi yaşıyordu... Sıcaklar bastırdı, nüfus 450 bine ulaştı Sadece 20 bin kişi yaşıyordu... Sıcaklar bastırdı, nüfus 450 bine ulaştı Öldüğü bile iddia edilmişti... Harika Avcı'dan bir kötü haber daha geldi Öldüğü bile iddia edilmişti... Harika Avcı'dan bir kötü haber daha geldi Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı
Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti! Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti! İki milletvekili daha CHP'ye katıldı İki milletvekili daha CHP'ye katıldı PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı Çukur'da korkunç olay: Seyyar satıcı dövülerek öldürüldü Çukur'da korkunç olay: Seyyar satıcı dövülerek öldürüldü Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ? Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ? Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Zam'aydın Türkiyem! Sıfır km araçlardaki dudak uçuklatan ÖTV zamları yürürlükte! Zam'aydın Türkiyem! Sıfır km araçlardaki dudak uçuklatan ÖTV zamları yürürlükte! Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı