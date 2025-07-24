İstanbul'un barajlarının doluluk oranı açıklandı
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor.
Yaz döneminin yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlar alarm vermeye başladı. İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 56.68 olarak duyuruldu.
İşte barajlarda son durum:
Ömerli 58,88
Darlık 66,06
Elmalı 72,79
Terkos 60,13
Alibey 40,4
Küçükçekmece 54,13
Sazlıdere 45,87
Istrancalar 30,84
Kazandere 50,36
Pabuçdere 51,17
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