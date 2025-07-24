İstanbul'un barajlarının doluluk oranı açıklandı

Sadece 20 bin kişi yaşıyordu... Sıcaklar bastırdı, nüfus 450 bine ulaştı

Öldüğü bile iddia edilmişti... Harika Avcı'dan bir kötü haber daha geldi

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu

AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı

Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ?

Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu