İstanbul'un bir ormanlık alanı daha imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'da orman ve askeri alan fonksiyonuna sahip TRT’ye tahsis edilmiş olan 453 dönümlük alanı imara açtı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çekmeköy'de toplam 493 dönümlük alanın imar planlarını değiştirerek itirazlar için askıya çıkardı.

İmar planı değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre planlama alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29 Ağustos 2019 tarihli yazısı ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri gereğince “çekim platosu yapılmak ve kurumun faaliyetlerinde kullanılmak üzere” TRT adına tahsis edildi. Tahsis edilen alan, yola terk edilecek kısımlar çıkarıldığında 453 dönüme denk geliyor.

FİLM PLATOLARI YAPILACAK

Ayrıca yapılan değişiklik ile parseller, “TRT Kampüsü ve Uluslararası İstanbul Film Platoları” olarak planlandı.

Mevcut planlardaki ormanlık askeri alana; “Resmi Kurum Alanı (TRT)”, “ağaçlandırılacak alan”, “orman”, “koruma alanı” ve “yol” fonksiyonları verildi. Resmi kurum alanlarında yapılaşma hakkı 0.80 oldu. Açık ve kapalı plato düzenlemeleri, hangar çekim stüdyoları binaları için yükseklik 35.50 metre, ofis-yönetim binalarının yüksekliği de 21.50 metre olarak belirlendi. 493 dönümlük planlama alanında, TRT kampusu ve film platosu için 337 dönüm ayrıldı. Alanın 119 dönümü orman, 14 dönümü ağaçlandırılacak alan, 18 dönümü karayolu koruma alanı, 4 bin metrekaresi yol olarak planlandı.

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