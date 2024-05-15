İstanbul'un birçok ilçesinde huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok ilçesinde helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

İstanbul'un Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Yapılan aramada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte plaka kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya, narkotik köpeği "Ceviz" de katıldı