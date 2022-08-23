  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler kahvaltı salonundaki kişilere silahlı saldırıda bulundu

Saat 16.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobille caddeye gelen kimliği belirsiz kişiler, kahvaltı salonundaki Yusuf A. ve Abdullah O.'a silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların isabet ettiği A. ile O. yere yığıldı.

GELDİKLERİ OTOMOBİLLE KAÇTILAR
Saldırganlar ise geldikleri otomobille hızlıca uzaklaşarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ DE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf A. ve Abdullah O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

Etiketler istanbul dehşet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Ahmet Ercan olası büyük deprem için 2 konum birden verdi
ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türk şirketlerine ve TÜSİAD'a tehdit mektubu
Cüneyt Özdemir: ''Erdoğan'dan kurtulmak için onlara mahkumuz''
Usta oyuncu Civan Canova'ya veda
Eli telefonlu sapıklar havuzda yakalandı! Tekme tokat dövdüler
Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini istedi
Türkiye bu bebeği konuşuyor! Beyni dışarıda doğdu
Türkiye-Suriye ilişkileri için dikkat çeken yorum: ''Beşar Esad kazandı''
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masada sadece bir tane formül var
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Cuma uyarısı: Elinizdekini ucuza kaptırmayın