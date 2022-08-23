İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler kahvaltı salonundaki kişilere silahlı saldırıda bulundu

Saat 16.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobille caddeye gelen kimliği belirsiz kişiler, kahvaltı salonundaki Yusuf A. ve Abdullah O.'a silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların isabet ettiği A. ile O. yere yığıldı.

GELDİKLERİ OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Saldırganlar ise geldikleri otomobille hızlıca uzaklaşarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'Sİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf A. ve Abdullah O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.