İstanbul'un göbeğinde rezalet: 2 erkek sokak ortasında ilişkiye girdi

Son dönemlerde yaşanan açık alanda ilişki rezaletlerine İstanbul Kadıköy sahilinde bir yenisi daha eklendi. Bu sefer iki erkek çevredekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

İstanbul Kadıköy sahilinde iki erkek, çevrede bulunan kalabalığa aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ederek iki kişiyi oradan uzaklaştırdı. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.