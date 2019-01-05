İstanbul'un iki ilçesi kar altında ! Beyaza büründü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu uyarılarının ardından ülke genelinde yağışlar etkili olurken, kar yağışı özellikle Trakya'da etkisini gösterdi. İstanbul'un batı ilçelerinde de kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapıldı. İstanbul genelinde kar yağışının ise pazartesi ve salı günlerinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta başından itibaren art arda uyarılarda bulunduğu yağışlı sistem Türkiye genelinde etkili oluyor. İstanbul'da ise beklenen kar yağışı özellikle şehir merkezinde etkili olmadı ancak Silivri ve Çatalca ilçeleri kar yağışı altında kaldı. Son tahminlere göre, İstanbul genelinde yağışların bugün ve yarın karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken pazartesi ve salı günü kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

SİLİVRİ VE ÇATALCA KAR ALTINDA

İstanbul'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapıldı.

KAR TRAKYA'YI ETKİSİ ALTINA ALDI

Trakya'da önceki gece başlayan ve dün ara veren kar yağışı bu sabahtan itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili oldu.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimler ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde tipi ve şeklinde etkili oldu. Edirne kent merkezi beyaza bürünürken, karayolları ve belediye ekipleri, bazı caddelerde kar temizleme çalışmalarında bulundu. Trafik ekipleri de kentin önemli bölgelerinde önlem alarak, sürücüleri kar yağışı ve kaymalara karşı uyardı. Tekirdağ kent merkezi, Çorlu, Çerkezköy, Saray ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı sürüyor. İl merkezinin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplanırken, fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde oluşan dalgalar ulaşımı olumsuz etkiledi. Balıkçıların büyük kısmı fırtına nedeniyle denize açılamadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 0 dereceye düşen hava sıcaklığında hafif kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşerek sürüyor. Yoğun tipi nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan 23 okulun eğitim uçuşları iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri, Çorlu'da kar yağışının aralıklarla süreceğini bildirdi.

MALKARA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bulunuyor. Yoğun tipi nedeniyle elektrik hatlarında kopmalar meydana gelmesiyle ilçe genelinde yaklaşık 40 mahalleye elektrik verilemiyor. TREDAŞ ekipleri kopan hatları onarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik kesintileri nedeniyle bir çok mahalleye su da verilemiyor.

Malkara'da kar yaşamı olursuz etkilenirken, keyfini ise çocuklar çıkarıyor. Karda karda kayarak eğlenirken, bazıları ise bisikletle gezdikleri görüldü. Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 46'den 40'ı İl Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Kırklareli'nde kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

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