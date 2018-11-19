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  3. 19 Kasım 2018 17:45

İstanbul'un ilçesini tedirgin eden ''büyü'' iddiası !

İstanbul'da kuyruğu kesilmiş sokak kedileri mahalle halkını tedirgin ediyor.

İstanbul'un ilçesini tedirgin eden ''büyü'' iddiası !
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Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde son günlerde kuyruğu kesilmiş sokak kedileri mahalle halkını tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri bunun 'büyü' için yapıldığını öne sürdüler.

Son aylarda mahallede kuyruğu kesilmiş sokak kedilerini görenler hayvanlara yapılan işkencenin sorumlularının bir an önce bulunarak, cezalandırılmalarını istiyor. Mahallede esnaflık yapan Harun İrten, "Son zamanlarda mahallemizde hayvanlara yapılan işkencenin haddi hesabı yok. Kuyruğu kesilmiş kedi gördüm. Veterinere götürmek için yaklaştım ama korktuğu için benden kaçtı. 1 ayda kuyruğu kesilmiş 12 tane kedi gördüm. Bunu yapan insan olamaz " dedi.

Utku Arif Kavak ise, "2 aydır bu konuyu araştırıyoruz. Konunun kedilerin kara ve gri renklerde olmasından dolayı kuyruklarının belli kısımlarının kesilmesi, yer yer komple kesilmesinden dolayı bunun 'büyü' olduğu kanaatindeyiz. Yaşadığımız mahalle bu tür vakaları daha önce duyduk. Mahallemizde falcılık yoğun olduğundan dolayı sokak kedilerinin kuyruklarının büyüde kullanıldığını düşünüyoruz" dedi      

DHA

kuyruk , sultangazi , kedi , büyü
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