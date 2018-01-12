İstanbul'un imar planı resmen değişti; hepsi yasaklandı

Şehre ihanet ediyor” dediği kot farkına ayar geldi. İstanbul’da binalara kot verilirken bölgedeki kat rejimi aşılmayacak ve sokak silueti bozulmayacak. Artık İstanbul'da inşa edilen her konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni İstanbul İmar Yönetmeliğini hazırladı. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği tarafından İstanbul'daki önemli yapılaşma değerinin de dikkate alarak hazırlanan yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yeni yönetmelikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kot denilen bir olay var. Bununla ne yazık ki müteahhitler, acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Meyilli bir arazide beyefendi, inşaatı en yüksek noktadan alıyor. Kazanmak istiyorum, derken şehre ihanet ediyorsun” sözleri ile eleştiri konusu yaptığı kot konusunda düzenlemeye gidildi.

SOKAK SİLÜETİ KORUNACAK

Kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilirken artık “bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması” esas alınacak. Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesine bakılacak. Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınacak. Binanın yola olan mesafesi; 6 metreden az ise yoldan, 6 metre veya fazla ise tabii zeminden kot verilecek. Viyadük, köprü gibi parsele giriş-çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele bitişik olmayan yollardan binalara kot verilemeyecek.

1+1 VAR STÜDYO YOK

Yeni yönetmeliğe göre her konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak yani artık 1+0 olarak tanımlanan stüdyo tipi daireler yapılmayacak. 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu hale getirildi.

Artık ana binadaki arıtma tesisleri, ısı merkezleri, yakıt ve su depolar emsal harici alanlardan çıkarılarak inşaat alanına dahil edildi. Kamu binaları da dahil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60 bin metrekarenin üzerinde olan yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunlu hale getirildi.