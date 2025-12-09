  1. Anasayfa
İstanbul'un kuzeyinde yeni bir ilçe mi kuruluyor? DMM'den iddialara yanıt
Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde ''Yenişehir'' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı İstanbul'un kuzeyinde ''Yenişehir'' adıyla yeni bir ilçe kurulacağına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. 

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağına dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir. Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir. Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı’nın veya başkaca bir kurumun İstanbul’da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. 

 

 

