İstanbul'un sabıkalı alt geçidinde yine kaza
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İstanbul Bakırköy'de alt geçitten geçmeye çalışan kamyonun kasası sıkıştı. Sürücüye 690 lira para cezası kesildi.
İstanbul Bakırköy’deki alt geçide sıkışan kamyon trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ataköy’deki Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyreden, sürücüsünün henüz isminin bilinmediği, gıda malzemesi taşıyan kamyon, alt geçitten geçtiği sırada köprüye çarptı.
Köprü ile yol arasında sıkışan kamyon nedeniyle sahil yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen vincin çalışması sonucu kamyon kurtarıldı.
Sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Ajanslar
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