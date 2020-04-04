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  3. 04 Nisan 2020 11:14

İstanbul'un sahilleri sessizliğe gömüldü

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Caddebostan Sahili ve Salacak sahili boş kaldı. Vatandaşların sahillerde gezmek yerine evlerinde kaldığı gözlendi.

İstanbul'un sahilleri sessizliğe gömüldü
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Günden güne etkisini sürdüren korona(corona) virüsüne karşı alınan önlemler, yapılan uyarı ve kısıtlamalar sonucunda Caddebostan ve Salacak sahili bu hafta sonu boş kaldı.

Çoğu vatandaşın sahile gidip spor yapmak ve gezmek yerine evlerinde kaldığı görülürken, birkaç vatandaş köpeğin gezdirdi, sahilde yürüyüş yaptı.

Hem Caddebostan sahilinin hem de Salacak sahilinin korona virüs nedeniyle oldukça sakin olduğu gözlendi. Polis ve Zabıta ekipleri sahilde denetimlerini sürdürürken, anons yapılarak vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

 

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