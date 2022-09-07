İstanbul'un tarihi konağı kütüphane oluyor

Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin şubat ayında çıkarıldığı Sanat Konağı'nın restorasyon çalışmaları başladı. Tarihi Sanat Konağı ‘kütüphane’ oluyor

İstanbul’da Bakırköy’ün simgesi olan Sanat Konağı ‘kütüphane’ oluyor. Bina 1908’den bu yana da okul ve Halk Evi olarak kullanılmış, sonra yine uzun yıllar Bakırköy Sanatçılar Derneği’ne ev sahipliği yaptı. Ülkemizin en önemli sanatçılarının yetiştiği bina, sanatçılarla özdeşleşmiş ve “Sanat Konağı” adını almıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Öznur Oğraş Çolak'ın haberine göre 4 gün önce sona eren ve birkaç firmanın kaltıldığı ihalenin kazananı Restaş Restorasyon oldu.

Geçen şubat ayında, Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin (BASAD) yaklaşık yirmi yıldır ikamet ettiği bina Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından boşaltılmıştı. Bakanlık, “Neden Sanatçılar Derneği binadan çıkarılıyor?” sorusuna karşılık olarak “halk kütüphanesi yapacağız” cevabını vermişti. Dün binanın çevresinin yeniden kapatıldığı ve binada çalışmaların başladığı bilgisi üzerine ayrıntıları öğrenmek için bakanlığı aradık ama cevap alamadık.

Restaş Restorasyon’dan aldığımız bilgiye göre ihalenin dört gün önce sonuçlandığı, firmanın sözleşmesini yaptığı ve binanın restorasyon çalışmalarının yılbaşında sona ereceği şeklinde oldu.

‘RIFAT ILGAZ’ NEDEN KAPALI

Bakırköy’de bulunan ve uzun yıllardır tadilat nedeniyle kapalı tutulan Rıfat Ilgaz Kütüphanesi’nin neden hâlâ faliyete geçmediği, hızlıca boşaltılan Sanat Konağı’nın neden korunmadığı, içinde ve dışında bulanan tarihi demirtaşların yağmalandıktan sonra ihaleye çıkması... Gibi, gibi cevaplanması gereken bir sürü soru ise hâlâ gizliliğini koruyor.

DAVA SÜRECİ

Bakırköy Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısında, BASAD’ın tahliye edilmesi gündeme getirilmiş ve CHP’li meclis üyesi avukat Cem Özbey, BASAD’ın kullandığı tarihi binanın 1950 yılında, Demokrat Parti döneminde CHP’nin el konulan mal varlığı içerisinde olduğunu kaydetmişti.

Binayı bakanlıktan geri almak için CHP Genel Merkezi’nin tapu iade ve tescil davası açtığını, yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Özbey, “Yargı sürecini kazandığımızda binayı tekrar BASAD’a tahsis edeceğiz” demişti. Dava sürecinin ne olduğu, süreç devam ederken restorasyon yapılıp yapılamayacağı ise tartışma konusu. Tüm bunları ilerleyen günlerde göreceğiz.

Cumhuriyet