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  3. 11 Şubat 2020 12:54

İstanbul'un tarihi su kemeri otopark oldu

İstanbul’un ayakta kalabilen en eski ve önemli tarihi eserlerinden Bozdoğan Kemeri, otopark oldu. Tarihi kemer, aylar önce hemen yanı başında açılan Paşahan Konağı restoranının hizmetine sunuldu.

İstanbul'un tarihi su kemeri otopark oldu
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İstanbul’u fethetmesinin ardından da İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan kemer, aylar önce açılan Paşahan Konağı adlı restoranın otoparkı haline geldi. Milli gazeteden Baki Sancak’ın haberine göre, İstanbul’un ayakta kalabilen en eski tarihi yapılarından birisi olması nedeniyle dünya mirası alanı içerisinde bulunan ve aslı dışında kullanılması kesinlikle yasak olan Bozdoğan Kemeri, adeta park eden araçlar tarafından işgal edildi. Üstelik otoparkta vale hizmeti de veriliyor.

AÇILIŞI BELEDİYE BAŞKANI YAPTI

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre tarihi eserlerin tahribatına, yok edilmesine ve zarar görmesine sebep olanlar hapis ve para cezası ile cezalandırılıyor. Paşahan Konağı’nın Bozdoğan Kemeri’ni otopark haline getirdiği aleni bir şekilde görülürken, aylar önce restoranın açılışını Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yapmıştı.

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