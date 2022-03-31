İstanbul'un ünlü plajına Millet Bahçesi kararı

İstanbul’un Şile’deki ünlü “Kumbaba Plajı”, TOKİ tarafından “Millet Bahçesi” olarak düzenlenecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin, Kamu İhale Kurumu’nun sayfasında yayınlanan ihale duyurusunda şöyle deniyor:

“İstanbul İli Şile İlçesi Ayazma Kumbaba Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar ve Şile Bezi Atölyesi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi”.

Şile Bezi Atölyesi, Kumbaba Plajı’nın 3,5 kilometre güneydoğusunda, Çavuş Mahallesi 988 adada yapılacak.

İlanda yer alan bilgilere göre, Kumbaba Plajını oluşturan 583 bin 880 metrekarelik alan “Millet Bahçesi” olarak düzenlenecek. Söz konusu alan içerisinde 3 bin 944 metrekarelik inşaat alanına sahip sosyal donatılar yapılacak. Geri kalan alan ise genel altyapı ve rekreasyon alanı olarak planlandı. İhale kapsamında yer alan Çavuş Mahallesi’ndeki Şile Bezi Atölyesi için ise bin 567 metrekarelik bir inşaat yapılacak.

İSKİ’DEN 17 MADDELİK UYARI

Söz konusu “Kumbaba Millet Bahçesi” projesi için İSKİ’den görüş istendi. İSKİ, 17 maddeden oluşan bir uyarı yazısı gönderdi. Dikkat çekilen hususlara riayet edilmesi gerektiğini belirten İSKİ, “Proje alanı çevresinde Şile Kumbaba Atıksu Ön Arıtma Tesisleri ile Şile Keson Kuyular Terfi Merkezi bulunmakta olup söz konusu alanlar İSKİ Hizmet Alanı olarak korunmalıdır” dedi.

(Kaynak)