  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un üstünde güneş batmayan efsane İETT otobüsünün güzergahı değiştirildi!

İstanbul'un üstünde güneş batmayan efsane 500T İETT otobüsünün güzergahı kısaltıldı

İstanbul'un üstünde güneş batmayan efsane 500T İETT otobüsünün güzergahı kısaltıldı
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi laşım Koordinasyon Merkezi toplantısında yapılan oylamanın ardından, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T otobüs hattının güzergahının kısaltılmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2025 yılının Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen toplantının bir gündem maddesi de İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T otobüs hattının reorganizasyonu oldu.

Gündem maddesinde, 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı ifade edildi. Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde ayrıca, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hattın güzergahı kısaldı

Toplantıda teklif oylamaya sunuldu. Hattın güzergahının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi. Hattın, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet vereceği öğrenildi.

İHA

text-ad
Etiketler 500t ukome istanbul akom 500T otobüs hattı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'deki büyük orman yangını kontrol altında: Geriye bir kül dağı kaldı! İzmir'deki büyük orman yangını kontrol altında: Geriye bir kül dağı kaldı! Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu
Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha