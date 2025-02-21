İstanbul'un üstüne adeta çığ düştü; iptal kararları peş peşe geldi

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Şehir Hatları, tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Gül de hafta sonu kurslara ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğle saatleri itibariyle etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, ''Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle Liman Başkanlığı kararıyla tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.'' denildi.

İDO tarafından yapılan açıklamada ise "Pendik-Yalova 21.02.2025 17:00, Yalova-Pendik 21.02.2025 18:00, Yalova-Pendik 21.02.2025 19:00, Pendik-Yalova 21.02.2025 19:00, Yenikapı-Yalova 21.02.2025 19:45, Yalova-Yenikapı 21.02.2025 19:45, Pendik-Yalova 21.02.2025 20:00, Yenikapı-Yalova 21.02.2025 21:45, Yalova-Yenikapı 21.02.2025 21:45" vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

HAFTA SONU KURSLARA ARA VERİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN OTOYOLA GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün saat 13.00’dan itibaren ağır vasıtaların D-100, D-750, TEM ve Kuzey Marmara Otoyoluna çıkışı yasaklanmıştı. İstanbul Büyükçekmece’de trafik polisleri otoban girişlerinde belgesi olmayan ağır vasıta araçların otoyola girişlerine izin vermedi. Otoyola çıkmak isteyen şoförler, polis ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirdi. Öte yandan, ağır vasıtalara uygulanan yasağın, tedarik zincirini etkileyecek gıda ve ilaç gibi ürünleri taşıyan araçları kapsamadığı öğrenildi.

AKOM: KAR YAĞIŞI ÜÇ GÜN DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'daki kar yağışına ilişkin uyarılarını sürdürdü. AKOM kar yağışının üç gün daha süreceğini hatırlattı.

Yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken yeni hafta başına kadar sıcaklıkların -2 ila 3 derece aralığında seyredeceği, yağışların bugünden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da kar yağışının öğleden sonra tipiye dönüşeceğini ve şiddetini artıracağını belirtti. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini vurgulayan İmamoğlu, vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımız öğlen civarı ve daha sonrasında, cumartesi öğlene kadar yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi artırdık. Personel sayımızı 13 bin 115'e çıkardık. Kar küreme, tuzlama ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Kumanya dağıtımımız gerçekleşti. Yoğun ve ekili bir biçimde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar."

İmamoğlu, bugün öğleden sonra yine rüzgarın artışıyla kar yağışının olacağının tahmin edildiğine işaret ederek, "Cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece de en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibarıyla da yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.