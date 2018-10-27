İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya kimdir ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi.



Ankara Valiliğine atanan Vasip Şahin'in yerine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine getirildi.



Ali Yerlikaya kimdir?



11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.



1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.



1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.



Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.



29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.



13.12.2007-17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010-09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012-03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı.



16.02.2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atandı. Vali Yerlikaya, evli ve dört çocuk babasıdır.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 39 ilin valisi değişti