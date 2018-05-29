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  3. 29 Mayıs 2018 22:11

İşte 108 yaşındak kadının son arzusu...

AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç'ın ziyaret ettiği 108 yaşındaki Asiye Bekir son arzusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu söyledi.

İşte 108 yaşındak kadının son arzusu...
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AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç'ın, evinde  ziyaret ettiği 108 yaşındaki Asiye Bekir, ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  görmek istediğini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul  Milletvekili ve 3. bölge adayı Dalkılıç, Beylikdüzü'nde esnaf ve vatandaş  ziyaretlerinde bulunarak, sokak iftarına katıldı.

Dalkılıç, ilk olarak 108 yaşındaki Asiye Bekir'i evinde ziyaret etti.

Bekir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi duyduğunu  belirterek, "Onu anamdan babamdan daha çok seviyorum. Bize ne kadar iyilikler  etti. Ölmeden onu görmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerini  de eleştiren Bekir, "Yol mu yaptırdılar, köprü mü yaptırdılar, bir yetime hayır  mı yaptılar?" dedi.

Asiye Bekir'le sohbet eden milletvekili Dalkılıç, "Milletimiz 17  yıllık AK Parti iktidarının hizmetlerini görüyor. Asiye teyzemizin maşallah zehir  gibi hafızası var. Bugün de yapılanların farkında. 108 yaşındaki Asiye teyzemiz  biliyor ki Cumhurbaşkanımızın şahsını hedef alarak, büyük tezgah kuruyorlar  Türkiye'ye. Asiye teyzemiz Cumhurbaşkanımıza ve bu hizmetleri yapan AK kadrolara  dua ediyor. Kendisini ziyaret etmekten ve duasını almaktan memnuniyet duyduk."  ifadelerini kullandı.

Dalkılıç, ayrıca Gürpınar Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.  Burada vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayını tebrik eden Dalkılıç'ın bir  diğer ziyaret adresi ise Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Gürpınar Polis  Merkezi'ndeki polis memurları oldu.

Dalkılıç, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beylikdüzü  Belediyesi Yıldızhan Parkı'nda verdiği sokak iftarına katıldı.

Ziyaretlere Dalkılıç’la birlikte AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı  Mustafa Necati Işık ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

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