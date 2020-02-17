İşte 2020 yılında vizesiz gidebileceğiniz Asya ve Avrupa ülkeleri

Biletall.com yurt dışı planınızı gerçekleştirmek için dünyanın pek çok yerinden vize istemeyen ülkeleri listeledi.

Vizesiz Gidebileceğiniz Avrupa Ülkeleri & Kalabileceğiniz Süreler

Avrupa bölgesi, bugün konumu itibariyle de yoğun olarak uçak seferlerinin gerçekleştiği ve biraz araştırmayla çok uygun, ekonomik fiyatlı uçak biletleri bulabileceğiniz ülkelerden oluşuyor. Pasaport, vize ve farklı farklı evraklarla uğraşmadan gidip görebilir, seyahat planlarınıza ekleyebilirsiniz.

Sıra Ülke Adı Kaç Gün?

1. Andorra 90 gün

2. Arnavutluk 90 gün

3. Azerbaycan 30 gün

4. Belarus-Beyaz Rusya 30 gün

5. Bosna-Hersek 120 gün

6. Gürcistan 365 gün

7. KKTC Serbest Dolaşım

8. Karadağ 90 gün

9. Kosova 90 gün

10. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 90 gün

11. Moldova 90 gün

12. Sırbistan 90 gün

13. Ukrayna 90 gün

14. Ermenistan 90 gün

Peki, Dünya’nın çatısı olan Asya’da durum nasıl? Asya’da hangi ülkeler Türk vatandaşlarına vizesiz geçiş imkanı sunuyor?

Bu liste Avrupa’daki ülkelere göre biraz daha geniş. Özellikle daha egzotik bir seyahat düşünüyorsanız, Asya’da vizesiz geçiş sunan ülkeler hakkında kalabileceğiniz süreleri birlikte inceleyelim.

Vizesiz Gidebileceğiniz Asya Ülkeleri & Kalabileceğiniz Süreler

Sıra Ülke Adı Kaç Gün?

1. Bahreyn 90 gün

2. Doğu Timor 30 gün

3. Endonezya 30 gün

4. Filipinler 30 gün

5. Filistin 30 gün

6. Güney Kore 90 gün

7. Hong Kong 90 gün

8. Irak 30 gün

9. İran 90 gün

10. Japonya 90 gün

11. Katar 14 gün

12. Kazakistan 30 gün

13. Kırgızistan Süresiz

14. Kuveyt 90 gün

15. Lübnan 90 gün

16. Makau 30 gün

17. Maldivler 30 gün

18. Malezya 90 gün

19. Moğolistan 30 gün

20. Myanmar 28 gün

21. Nepal 15,30,90 gün

22. Özbekistan 30 gün

23. Singapur 90 gün

24. Sri Lanka 30 gün

25. Suriye 90 gün

26. Tacikistan 60 gün

27. Tayland 30 gün

28. Tayvan 30 gün

29. Umman 30 gün

30. Ürdün 90 gün