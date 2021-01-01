SON DAKİKA
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ocak 2021 10:22

İşte 2021'in zamlı pasaport, kimlik kartları, sürücü belgeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kâğıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Buna göre, pasaport bedeli 180 lira, kimlik kartları 30 lira, sürücü belgeleri ise 225 lira bedelle satışa sunulacak.

İşte 2021'in zamlı pasaport, kimlik kartları, sürücü belgeleri
A+ A-

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2021’de ilgili kanunda “değerli kâğıt” olarak belirlenen noter kâğıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.

Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.
 
 

belge , ehliyet , devlet , pasaport , değerli kağıt bedeli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM