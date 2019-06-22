İşte 23 Haziran'da İstanbul'da görevli sandık görevlisi sayısı

31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul'da tekrarlanacak olması nedeniyle 10 milyon 563 bin 963 İstanbullu sandık başına gidecek. Sandıklarda ise 405 bin kişinin görevli olacağı öğrenildi. Sandık görevlileri; oy sayımı, tutanakların birleştirilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma karşı itiraz mekanizmasının nasıl işleyeceğine kadar birçok alanda aktif görev alacak.

OKULLARDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala İstanbul’daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı. Beşiktaş Nisbetiye Caddesi’ndeki özel okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.

CHP'DEN 100 BİN SANDIK GÖREVLİSİ

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Mart seçimlerinde 12-13 bin gönüllü varken şu anda 150 bin kişinin görevli olabilmek için başvurduğunu ve bu sayının giderek yükseldiğini aktardı. Sandık görevlisi olarak da yaklaşık 100 bin kişi CHP'de görev yapacak.

MHP'DEN 41 BİN 500 GÖREVLİ OLACAK

MHP’de ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın açıklamasına göre ise 31 bin 126 sandıkta 41 bin 500 MHP’li görevlendirildi. İYİ Parti’de ise görevli sayısının 20 bin civarında olduğu öğrenildi.

SANDIK BAŞINA 9 KİŞİ

AK Parti'de de sandık başına 9 kişi görev yapacak. Bu 9 kişinin içinde asil ve yedek olmak üzere sandık kurulu üyeleri, veri akışı ve oy sayımında kontrolün sağlanmasından sorumlu müşahitler de yer alacak.