  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Şubat 2020 08:54

İşte 5 günlük hava durumu: Çarşamba günü yalancı bahar geliyor

Meteoroloji'den alınan tahminlerine göre, hafta boyunca aralıklarla sağanak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıkları hissedilir şekilde artacak.

İşte 5 günlük hava durumu: Çarşamba günü yalancı bahar geliyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sağanak , hava durumu , yalancı bahar , meteoroloji , havalar nasıl olacak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM