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  3. 18 Şubat 2018 14:16

İşte Afrin'deki bir askerin yemek molası !

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medyadaki bir askerin yemek molasıonı gösteren fotoğrafı büyük ilgi çekti.

İşte Afrin'deki bir askerin yemek molası !
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Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın paylaştığı ve Afrin operasyonuna katılan bir askerin yemek molasını gösteren fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi çekti.

TSK ve ÖSO’nun Afrin’deki harekâtı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı harekâtı kapsamında terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

Harekâtın 30’uncu gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1614’e yükseldiği açıklandı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Zeytin Dalı harekâtına katılan bir askerin yemek molasında çektiği fotoğrafı paylaşan Ağar mesajında, “Gerçek zamanlı. Şimdi. Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş. Soğuk ve karanlık gecede Afrin dağlarında bir yerlerde” ifadelerini kullandı.

Ağar’ın mesajı kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Mehmetçik’e destek verdi.

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