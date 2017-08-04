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  3. 04 Ağustos 2017 15:06

İşte Akın Öztürk'ün ifadesi

Darbe girişiminde askeri kanadın bir numarası olarak gösterilen Akın Öztürk savunmasını yaptı.

İşte Akın Öztürk'ün ifadesi
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Akıncı Üssü davasında, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı. Öztürk, 46 yıllık pilotluk hayatında bir çok operasyona katıldığını belirterek, "Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım" dedi.

DHA

akın öztürk , akıncı üssü , darbe
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