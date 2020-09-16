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  3. 16 Eylül 2020 11:31

İşte Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaya göre, Ankara genelinde 882 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu.

İşte Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı
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Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından çalışmaya göre, 16 Eylül itibariyle 882 sağlık emekçisinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Oda yönetim kurulu tarafından, "16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 882'e yükseldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere bölümleri bilenenlerin dağılımları şu şekilde:

-  Uzman hekim: 143
-  Asistan: 89
-  Aile hekimi: 31
-  Eczacı: 9
-  Laborant: 10
-  Fizyoterapist-Diyetisyen: 6
-  Hemşire- Ebe: 146
-  ATT- Sağlık Memuru: 40
-  Güvenlik: 11
-  İdari personel: 7
-  Röntgen teknisyeni: 9
-  İşyeri hekimi: 2
-  Temizlik işçisi: 107
-  Tıbbi sekreter: 48
-  Mutfak çalışanı: 7
-  Diş hekimi: 5
-  Anestezi Teknisyeni: 3
-  Mutemet: 7
-  Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.

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