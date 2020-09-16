İşte Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından çalışmaya göre, 16 Eylül itibariyle 882 sağlık emekçisinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Oda yönetim kurulu tarafından, "16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 882'e yükseldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere bölümleri bilenenlerin dağılımları şu şekilde:

- Uzman hekim: 143

- Asistan: 89

- Aile hekimi: 31

- Eczacı: 9

- Laborant: 10

- Fizyoterapist-Diyetisyen: 6

- Hemşire- Ebe: 146

- ATT- Sağlık Memuru: 40

- Güvenlik: 11

- İdari personel: 7

- Röntgen teknisyeni: 9

- İşyeri hekimi: 2

- Temizlik işçisi: 107

- Tıbbi sekreter: 48

- Mutfak çalışanı: 7

- Diş hekimi: 5

- Anestezi Teknisyeni: 3

- Mutemet: 7

- Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.