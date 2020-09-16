İşte Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı

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Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından çalışmaya göre, 16 Eylül itibariyle 882 sağlık emekçisinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Oda yönetim kurulu tarafından, "16 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 882'e yükseldiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.
Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere bölümleri bilenenlerin dağılımları şu şekilde:
- Uzman hekim: 143
- Asistan: 89
- Aile hekimi: 31
- Eczacı: 9
- Laborant: 10
- Fizyoterapist-Diyetisyen: 6
- Hemşire- Ebe: 146
- ATT- Sağlık Memuru: 40
- Güvenlik: 11
- İdari personel: 7
- Röntgen teknisyeni: 9
- İşyeri hekimi: 2
- Temizlik işçisi: 107
- Tıbbi sekreter: 48
- Mutfak çalışanı: 7
- Diş hekimi: 5
- Anestezi Teknisyeni: 3
- Mutemet: 7
- Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.
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