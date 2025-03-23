  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İşte CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşan 3 isim

İşte CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşan 3 isim

İşte CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşan 3 isim
Güncelleme:

Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ardından yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde İBB Başkanlığı için CHP kulislerinde konuşulan 3 isim ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırılırken, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığı duyurmuştu.

İstanbul Valiliği de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan vekilinin çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıklamıştı.

İBB Meclisi'nde İBB Başkanlığı için konuşulan 3 aday belli oldu.

1. Aday Sinem Dedetaş
Üsküdar Belediye Başkanı

Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ardından yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde İBB Başkanlığı için CHP kulislerinde konuşulan 3 isim ortaya çıktı.

Kulislerde ise en çok Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın adı öne çıkıyor. Üsküdar Belediyesi'ni yıllar sonra AK Parti'den almayı başaran Dedetaş'ın yeni İBB Başkanı olacağı iddia edildi. Dedetaş, 2019’da İBB’nin şehir içi deniz ulaşım şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştı. İmamoğlu tarafından bu göreve getirilen Demirtaş, Şehir Hatları’nın tarihindeki ilk kadın genel müdürü unvanını almıştı.

2. Aday Hasan Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı

Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ardından yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde İBB Başkanlığı için CHP kulislerinde konuşulan 3 isim ortaya çıktı.

Bir diğer aday ise Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini 1994’ten bu yana yürüten Hasan Akgün oldu. 2009 seçimlerine kadar Anavatan Partili olan Hasan Akgün, o seçimlere ise CHP bayrağı altında girdi ve bir kez daha başkanlığı kazandı. Hasan Akgün 2009’dan bu yana son 4 seçimde CHP adına yarıştı.

3. Aday Onursal Adıgüzel
Ataşehir Belediye Başkanı

Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ardından yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde İBB Başkanlığı için CHP kulislerinde konuşulan 3 isim ortaya çıktı.

Kulislerde konuşulan üçüncü aday ise Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel. Adıgüzel Cumhuriyet Halk Partisi’nin en genç milletvekili olarak 30 yaşında Parlamento’ya girmişti.

Etiketler Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu seçim İBB meclisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Serbest bırakılan Ercan Saatçi'den dikkat çeken açıklama Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu Ünlü şarkıcıdan sandık başında ''seçim'' pozu Bu görüntüler Kandil'den değil, İstanbul'dan! Tepki yağıyor Bu görüntüler Kandil'den değil, İstanbul'dan! Tepki yağıyor Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri... Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri... İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı Bozdoğan Kemeri'nde polis müdahalesi: Bir yanda meşaleler diğer yanda biber gazı! Bozdoğan Kemeri'nde polis müdahalesi: Bir yanda meşaleler diğer yanda biber gazı! Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
Yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları için yeni rekor tahmini Yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları için yeni rekor tahmini ORC'nin 30 ildeki son genel seçim anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin 30 ildeki son genel seçim anketinin sonuçları açıklandı Macaristan'ı deviren A Milli Futbol Takımımız Uluslar A Ligi’nde! Macaristan'ı deviren A Milli Futbol Takımımız Uluslar A Ligi’nde! İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu İclal Aydın'ın ''İmamoğlu'' isyanı olay oldu Bursa'da tüfekli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da tüfekli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Olay olacak Mehmet Şimşek iddiası: ''İstifa etmek istiyor!'' Olay olacak Mehmet Şimşek iddiası: ''İstifa etmek istiyor!'' Ünlülerden peş peşe İmamoğlu paylaşımları Ünlülerden peş peşe İmamoğlu paylaşımları Beşiktaş evinde 3-1 mağlup oldu Beşiktaş evinde 3-1 mağlup oldu 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! 81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor! Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı Polis barikatı önünde ''bozkurt'' yapan ülkücüler MHP'yi kızdırdı