İşte CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşan 3 isim

Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ardından yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde İBB Başkanlığı için CHP kulislerinde konuşulan 3 isim ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırılırken, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığı duyurmuştu.

İstanbul Valiliği de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan vekilinin çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıklamıştı.

İBB Meclisi'nde İBB Başkanlığı için konuşulan 3 aday belli oldu.

1. Aday Sinem Dedetaş

Üsküdar Belediye Başkanı

Kulislerde ise en çok Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın adı öne çıkıyor. Üsküdar Belediyesi'ni yıllar sonra AK Parti'den almayı başaran Dedetaş'ın yeni İBB Başkanı olacağı iddia edildi. Dedetaş, 2019’da İBB’nin şehir içi deniz ulaşım şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştı. İmamoğlu tarafından bu göreve getirilen Demirtaş, Şehir Hatları’nın tarihindeki ilk kadın genel müdürü unvanını almıştı.

2. Aday Hasan Akgün

Büyükçekmece Belediye Başkanı

Bir diğer aday ise Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini 1994’ten bu yana yürüten Hasan Akgün oldu. 2009 seçimlerine kadar Anavatan Partili olan Hasan Akgün, o seçimlere ise CHP bayrağı altında girdi ve bir kez daha başkanlığı kazandı. Hasan Akgün 2009’dan bu yana son 4 seçimde CHP adına yarıştı.

3. Aday Onursal Adıgüzel

Ataşehir Belediye Başkanı

Kulislerde konuşulan üçüncü aday ise Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel. Adıgüzel Cumhuriyet Halk Partisi’nin en genç milletvekili olarak 30 yaşında Parlamento’ya girmişti.