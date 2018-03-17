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  3. 17 Mart 2018 15:48

İşte Çiftlik Bank'a benzeyen 11 şirket

Bakan Tüfenkci, 511 milyon lira para toplayan Çiftlik Bank benzeri 11 sistemin daha bulunduğunu söylemişti. O 11 firmanın isimleri belli oldu.

İşte Çiftlik Bank'a benzeyen 11 şirket
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 77 bin kişiyi 511 milyon TL dolandıran Çiftlik Bank’ın dışında 11 sistemin daha incelendiğini açıklamıştı. Çiftlik Bank'ın dolandırıcılığının açığa çıkmasının ardından sadece "Çılgın Tavuklar" ve "Birlik ve Beraberlik Hayvancılık" (BB) isimli siteler açık.

 CNN Türk'ün haberine göre, Bakan Tüfenkci’nin sözünü ettiği 11 firma ise şunlar:

-Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık

-Ekolium Bilişim Yazılım Tarım ve Hayvancılık

-UKASH İnternet Hizmetleri

 -SKP Teknoloji Sanal Market

-CashÇiftlik

-Maden.im

-Elit Çiftlik

-ÇiftlikShop

-ÇiftlikMania

-Bizim Tavuklar

-Çılgın Tavuklar

Tespit edilen 11 girişiminin bir çoğu sitesini kapatırken, açık olanların da üye almadığı görülüyor. Sadece "Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık" adlı siteye ulaşılıyor. Sitede üyelik için en az ödeme miktarı 250 TL.

'Çılgın Tavuklar' ise açık ancak para yatırma işlemi yapılamıyor.

''Çiftlik Bank, sadece buz dağının görünen yüzü''''Çiftlik Bank, sadece buz dağının görünen yüzü''

MASAK'tan derin inceleme; çiftlik bank için düğmeye basıldıMASAK'tan derin inceleme; çiftlik bank için düğmeye basıldı

 

CNN Türk

saadet zinciri , dolandırıcı , çiftlik bank
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