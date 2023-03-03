İşte Dolar, Euro altının enflasyona ilk tepkisi

Altın fiyatları cuma günü yükselişini hızlandırırken, dolar endeksinin gevşemesi ve yatırımcıların Fed'in daha fazla faiz artırımı olasılığını değerlendirmesi sonrasında ocak ortasından bu yana en büyük haftalık kazancını elde etmeye hazırlanıyor. Türkiye 11 ilimizi vuran ve 45 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metallerde ibre yukarı döndü. Yüksek enflasyonu kontrol altına almak için yapılan faiz artışları ise yatırımcıların altın gibi getirisi olmayan varlıklara karşı çekimser kalmasına sebep oluyor.

TÜİK Şubat 2023 enflasyon verilerini açıkladı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının ikinci enflasyon rakamları olan Şubat 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %76,61, aylık %1,56 arttı.

TÜİK'e göre; - TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti. - Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %120,72 artış gösterdi. ENAG'ın hesapladığı enflasyon açıklandı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre yıllık enflasyon (E-TÜFE) şubatta yüzde 126,91’e yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 7,21 oldu. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 121,62, aylık enflasyon ise yüzde 9,26 olmuştu.

İstanbul enflasyonu İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Mart 2023'de açıkladığı verilere göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta aylık yüzde 3.83 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 44 aya yükseldi. Dolar/TL kuru için korkutan tahmin Reuters ajansının, uluslararası döviz kurları analistleriyle yaptığı anketin sonucunda, Türk lirasının dolara karşı altı ay içinde yüzde 12 değer kaybetmesinin beklendiği ortaya çıktı. Anket 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 150 uzmanla gerçekleştirildi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında, Türk lirasının geçen yılın en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatan ajans, altı ay sonrası için dolar/TL kurunun 21,68 olarak beklendiğini yazdı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,89 TL'den başlayan Dolar 18,89 TL 'den,

20,05 TL'den başlayan Euro 20,07 TL 'den,

22,62 TL'den başlayan Sterlin 22,64 TL 'den,

13,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,86 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 18,88 TL'den, Euro 20,01 TL'den, Sterlin 22,53 TL'den, Japon Yeni ise 13,80 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.838 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.844 Dolar 'dan,

1.116 TL'den başlayan Gram altın 1.120 TL 'den,

1.795 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.801 TL 'den,

7.386 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.411 TL 'den,

12,77 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,81 TL'den fiyatlanıyor.