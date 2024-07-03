İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına tepkisi

TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta açıklanan Haziran ayı politika faizi kararının ardından piyasalar bugün de gözünü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirmişti.

Yine her ay olduğu gibi önce ENAG, ardından da TÜİK Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK Haziran 2024 enflasyonu

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Haziran 2024 enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre;

Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu. ENAG mayıs ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,66 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre, mayıs ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti. ENAGrup E-TÜFE ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına göre, en yüksek artış Giyim ve Ayakkabı kategorisinde olurken en düşük artış ise Sağlık grubunda gerçekleşti.

İTO Haziran 2024 enflasyonu

Enflasyon rakamları için bir diğer öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da haziran ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,42, yıllık ise yüzde 82,14 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

Haziran ayı enflasyon beklentisi neydi ?

Öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3 aralığında yer almıştı. Ayrıca Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 72,68'e ineceği öngörülmüştü.

TÜİK 2024 enflasyonları

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

TCMB'nin enflasyon beklentisi

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,53 TL'den başlayan Dolar 32,54 TL'den,

34,94 TL'den başlayan Euro 34,99 TL'den,

41,27 TL'den başlayan Sterlin 41,31 TL'den,

20,09 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,10 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,60 TL'den, Euro 35,08 TL'den, Sterlin 41,41 TL'den, Japon Yeni ise 20,24 TL'den işlem işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 334 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 340 Dolar'dan,

2 bin 442 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 451 TL'den,

4 bin 45 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den,

16 bin 630 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den,

31,09 TL'den başlayan Gümüş ise 31,33 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 323 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 439 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den, Gümüş ise 31,14 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 60 bin 968 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 988 Dolar'dan,

3 bin 360 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 368 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,48 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,46 Dolar'dan işlem görüyor