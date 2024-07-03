  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına tepkisi

İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına tepkisi

İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına tepkisi
Güncelleme:

TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta açıklanan Haziran ayı politika faizi kararının ardından piyasalar bugün de gözünü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirmişti.

Yine her ay olduğu gibi önce ENAG, ardından da TÜİK Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK Haziran 2024 enflasyonu

Buna göre;

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.
 Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı enflasyon verisi olan Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Haziran 2024 TÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 6'ncı enflasyon verisi olan Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Haziran 2024 ÜFE rakamları...

ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Haziran 2024 enflasyon verisini açıkladı. 

Buna göre;

Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu. ENAG mayıs ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,66 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre, mayıs ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti. ENAGrup E-TÜFE ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına göre, en yüksek artış Giyim ve Ayakkabı kategorisinde olurken en düşük artış ise Sağlık grubunda gerçekleşti.

İTO Haziran 2024 enflasyonu 

Enflasyon rakamları için bir diğer öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da haziran ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,42, yıllık ise yüzde 82,14 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

Haziran ayı enflasyon beklentisi neydi ?

Öte yandan  AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3 aralığında yer almıştı. Ayrıca Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 72,68'e ineceği öngörülmüştü.

TÜİK 2024 enflasyonları

TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu beklenirken, TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

TCMB'nin enflasyon beklentisi

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,53 TL'den başlayan Dolar 32,54 TL'den, 

34,94 TL'den başlayan Euro 34,99 TL'den, 

41,27 TL'den başlayan Sterlin 41,31 TL'den, 

20,09 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,10 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,60 TL'den, Euro 35,08 TL'den, Sterlin 41,41 TL'den, Japon Yeni ise 20,24 TL'den işlem işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 334 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 340 Dolar'dan, 

2 bin 442 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 451 TL'den, 

4 bin 45 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den, 

16 bin 630 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den, 

31,09 TL'den başlayan Gümüş ise 31,33 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 323 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 439 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den, Gümüş ise 31,14 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 60 bin 968 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 988 Dolar'dan, 

3 bin 360 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 368 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 86,48 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,46 Dolar'dan işlem görüyor 

 

 

Haziran enflasyonu açıklandıHaziran enflasyonu açıklandıEkonomi
ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladıENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
Memur ve emeklilerin zam oranı belli olduMemur ve emeklilerin zam oranı belli olduHaber
Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandıPolis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandıHaber
Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli olduEnflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli olduEmlak
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına tepkisiİşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına tepkisiGüncel
Haziran 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli olduHaziran 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli olduEkonomi
Haziran 2024 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli olduHaziran 2024 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli olduEkonomi

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP belediyelerden tüm emekliler için Emekli Halk Kart müjdesi CHP belediyelerden tüm emekliler için Emekli Halk Kart müjdesi Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu Tüfekli, satırlı zorbaya meydan dayağı Tüfekli, satırlı zorbaya meydan dayağı Üniversite harçlarına zam geldi Üniversite harçlarına zam geldi Kabine revizyonu devam edecek: Sırada o isimler var... Kabine revizyonu devam edecek: Sırada o isimler var... Türkiye'nin zafer gecesi: Avusturya'yı devirdik, Çeyrek Final'deyiz Türkiye'nin zafer gecesi: Avusturya'yı devirdik, Çeyrek Final'deyiz Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı
Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Haziran enflasyonu açıklandı Haziran enflasyonu açıklandı