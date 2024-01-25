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İşte Dolar, Euro ve altının faiz kararına ilk tepkisi

İşte Dolar, Euro ve altının faiz kararına ilk tepkisi
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TCMB'nin bugün açıkladığı yeni yılın ilk faiz kararı sonrasında Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2024 yılının ilk politika faiz kararını verdi. Piyasalar Para Politikası kurulu toplantısı öncesinde Türk Lirası karşısındaki rekor serisine aralıksız sürdürüyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı ve 2024 yılının ilk faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi.

Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyordu. AA Finans'ın toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmış ve ekonomistlerin beklentisi faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan arttırılacağı yönünde olmuştu. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyordu. Öte yandan Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.

 Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti. 

Öte yandan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında geçen hafta medyada yer alan ve yalanlanan haberlerin olası etkileri piyasalarda takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Türkiye ne zaman toparlansa, muhalefetin "akla ziyan dedikodularla" ekonomide temin edilen güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlattığını söyledi. Net olarak hangi dedikodudan bahsettiğini söylemese de Erdoğan'ın bu ifadesi bir kaç haftadır TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesini içeren negatif haberlere yönelik olarak yorumlandı.

İşte 25 Ocak Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,26 TL'den başlayan Dolar 30,28 TL'den, 
32,99 TL'den başlayan Euro 33,05 TL'den, 
38,51 TL'den başlayan Sterlin 38,60 TL'den, 
20,55 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,57 TL'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 30,23 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,58 TL'den, Japon Yeni ise 20,54 TL'den işlem görmüştü.

 

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