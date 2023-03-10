İşte Dolar, Euro ve altının seçim kararına tepkisi

Piyasalar hem ABD Merkez Bankası FED'in Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalar hem de Türkiye'deki 2023 seçimleri için başlayan geri sayım ile hareketli günler geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçim kararını imzaladı. Seçimler daha önceden dile getirildiği gibi 14 Mayıs'ta yapılacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının merkez bankası politika yapıcılarının beklediğinden daha yüksek seviyelere çıkabileceğini açıklamasının ardından piyasadaki resesyon beklentisi artarken Dolar kuru 18,9681 TL ile son 3 ayın zirvesine tırmandı. Dolardaki güçlenme ve Hazine'nin daha cazip getirileri ise risk odaklı varlıklar üzerinde satış baskısının artmasına neden oldu. Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metallerde dikkat çeken seyir izleniyor.

Öte yandan Türk Lirası ayrıca ağustos ayından bu yana büyük ölçüde istikrarlı bir seyir izlerken, şubat ayının başındaki ilk depremden sonra yükselişine hız kazandırdı. Deprem felaketinin ardından Merkez Bankası rezervlerinde ise yaklaşık 9,4 milyar dolarlık bir düşüş görüldü. Dolar karşısında 2021 yılında yaklaşık %44, 2022 yılında ise yaklaşık %30 değer kaybeden Türk Lirası ise tüm bu gelişmelerin ardından 19 seviyesine yakın işlem görüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,95 TL'den başlayan ve bugün 18,9681 zirvesini gören Dolar 18,96 TL 'den,

20,07 TL'den başlayan Euro 20,09 TL 'den,

22,61 TL'den başlayan Sterlin 22,77 TL 'den,

13,88 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,87 TL 'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 18,94 TL'den, Euro 20,04 TL'den, Sterlin 22,60 TL'den, Japon Yeni ise 13,90 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



1.829 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.835 Dolar 'dan,

1.115 TL'den başlayan Gram altın 1.119 TL 'den,

1.792 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.799 TL 'den,

7.376 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.402 TL 'den,

12,18 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,27 TL'den fiyatlanıyor.