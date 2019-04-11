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  3. 11 Nisan 2019 23:00

İşte Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı

Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray maçını Kadıköy'deki statta izleyeceği açıklandı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı
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Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı. CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alması halinde Ülker Stadında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyeceğini açıkladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili planı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat KRT TV’de yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alması halinde derbiyi tribünden izleyeceğini söyledi.

Özgür Karabat yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber yaptığımız planlardan biri, eğer mazbatasını alsaydı Fenebahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gidecekti. Eğer Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

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