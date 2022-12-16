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İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği an

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasını ilk kez öğrendiği ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkanına ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 at 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası aldı.

Eski İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun hakkında verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını öğrendiği anı paylaştı.

Söz konusu videoda, İmamoğlu’nun hakkında verilen kararı bir telefondan öğrendiği görüldü. Öte yandan görüntülerde Meral Akşener’in de karar ile ilgili yorumlarda bulunduğu görüldü.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise Meral Akşener sandalyesinden kalkarak İmamoğlu’na “Yeni başladık” diyerek sarılıyor.

Ekrem İmamoğlu ise, “Teşekkür ederiz. Neticede halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” diye konuşuyor.

İmamoğlu’nun hakkında verilen kararı öğrendiği ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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