İşte en acı Suriyeli raporu: ''Harcadığımız parayla Halep inşa ederdik''

CHP Bilim, Sanat Platformu tarafından hazırlanan “Ensar ve Muhacir Söylemi Suriyeli Sığınmacıya Derman Olmuyor” başlıklı raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Suriyeli sığınmacı sayısının 4 milyonu geçtiğinin belirtildiği rapora göre, Suriyeliler için harcanan tutar ise 35 milyar doları buldu.

Rakamları değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Harcanan para Halep’in yeniden yapılandırılmasına harcansaydı yeni bir Halep yapılabilirdi” dedi.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Suriye iç savaşının insani bir krize dönüşmesinde AK Parti’nin yanlış ve akıldışı politikalarının etkisinin büyük olduğunu dile getiren Açıkel, “Türkiye, bugün Avrupa’nın kapısında bir mülteci kampına dönmüş bir durumdadır. Türkiye’nin 81 ilinde Suriyeli mülteciler var.

Ancak baktığımızda görüyoruz ki, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin önemli bölümü, Halep başta olmak üzere Suriye’nin kuzey illerinden gelen komşularımız. Urfa’dan, Mersin, Adana, Hatay’a kadarki coğrafyada yaşıyorlar. O bölgede yaklaşık 2 buçuk milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Yani aslında bu insanlar, memleketlerinden çok uzakta değiller ve geri dönüşleri için zemin hazırlanması da çok zor değil” dedi.

KALICI DÖNÜŞ MÜMKÜN

Bayram dönemlerinde ülkeye yapılan giriş ve çıkışlarla, Suriye’ye kalıcı dönüşün mümkün olduğunun da görüldüğünü ifade eden Açıkel, şu değerlendirmeleri yaptı:

“AKP’nin bu konuda yarattığı ağır tahribatı, hazırladığımız politika notlarında net bir şekilde ortaya koyduk. Suriyeli göçmenlerden dolayı vatandaşlarımızın ve ülkemizin yaşadığı sorunlar ile Suriyeli göçmenlerin ülkemizde yaşadığı sorunları beraber ele almalı ve bütüncül bir çözümü ortaya koymalıyız. AKP, bu çözümü geliştirmekten çok uzak.

CHP, bu sorunun çözümü için eski Dışişleri Bakanı’mız İsmail Cem döneminde kurulan ilişkilerinin benzerini kurmak için gerekli girişimleri yapacaktır. AB dahil olmak üzere Amerika, Rusya, İran hatta Çin bile Suriye’nin yeniden yapılandırılması konusunda istekli olabilecektir. Burada Türkiye çok ciddi liderlik yapabilir. CHP’nin bu konudaki en temel önerisi, Genel Başkanı’mız Kılıçdaroğlu’nun formüle ettiği Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın kurulmasıdır. Bunun aracılığı ile sağlıklı, samimi şekilde Suriye’nin toprak bütünlüğünü risk altına atmayan, orada radikallerin kök salmasına izin vermeyen Esad rejimiyle barışçı, kardeşçe, işbirliği politikasıdır.”

KENDİ TABANLARI DA TEPKİLİ

“Suriyeli göçmenler ile ilgili şikayeti en yüksek olan seçmenlerin AKP ve MHP seçmenleri oldukları görülüyor, Ensar edebiyatının kendi tabanlarını da bir yere kadar tuttuğu ancak haklı olarak orada da büyük bir tepkinin olduğu biliniyor. Suriyeli göçmenler nedeniyle oluşan kayıt dışı ekonomi de Türkiye’yi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Burada, Suriyeli işçilerinin ucuz iş gücü olarak görülmesinden de uzaklaşılması gerekiyor, çünkü bu kalıcı bir çözüm değil ve başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın işsiz kalmasına bu çarpık anlayış neden oluyor.”