İşte Erdoğan'ın kaybetmeme planı: AK Parti ve MHP'nin yeni stratejisi ortaya çıktı

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimi kaybedeceğinin farkında olduğunu yazdı. Tezkan, MHP ve AK Parti'nin yeni stratejisini açıkladı.

Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında AK Parti Genel Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kaybedeceğinin farkında olduğunu ve bu nedenle AK Parti ile MHP'nin ikinci tura hazırlandığı görüşünü savundu. "Erdoğan hesabını kitabını yapmış, birinci turda yeniden Cumhurbaşkanı olamayacağını görmüş." diyerek AK Parti ve MHP'nin yeni stratejisini açıklayan Mehmet Tezkan, şunları söyledi

"Öncelikli hedefi Cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura taşımak. Millet İttifakı adayının ilk turda seçilmesini yani yüzde 50+1’i bulmasını engellemek."

ÖNCELİKLİ HEDEF İKİNCİ TUR

İşte, Mehmet Tezkan'ın halktv.com.tr'de yer alan yazısının dikkat çeken o kısmı:

"Erdoğan hesabını kitabını yapmış, birinci turda yeniden Cumhurbaşkanı olamayacağını görmüş. Öncelikli hedefi Cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura taşımak. Millet İttifakı adayının ilk turda seçilmesini yani yüzde 50+1’i bulmasını engellemek.

Hissediyorum zihninden geçen şu:

Meclis çoğunluğunu alarak ikinci tura eli güçlü girmek. Seçim yasasındaki değişikliğin başka izahı var mı? Dikkatinizi çekerim. Seçimden sonra yapılan koalisyonlar kötüdür, ama seçimden önce yapılan ittifaklar iyidir diye pazarladığı sistemden şimdi kendi vazgeçiyor.

Ne adına?

Daha adil düzen adına!

Daha demokratik seçim adına!

Daha demokratik yapının inşası adına!

Erdoğan milletvekili seçimine yükleniyor. Meclis’te AK Parti/MHP koalisyonunun (öyle ya artık ittifak yok!) çoğunluğu sağlayacağı yapıyla cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimine girmek istiyor.

Parti teşkilatlarıyla eski/yeni milletvekilleriyle sürekli toplantı yapmasının nedeni bu…

Meclis çoğunluğunu almak. 301 vekili bulmak.

Kendi de farkında; bir daha Cumhurbaşkanı seçilme şansı yok.

TBMM’de çoğunluğu alırlarsa ancak! O da bir ihtimal.

Yapmak istedikleri yasa değişikliğiyle artık şu netleşti. Erdoğan ilk turda seçimi kazanamayacağını AK Parti/MHP koalisyonun da Meclis çoğunluğunu alamayacağını görüyor.

Oyununu buna göre kurguluyor.

Seçim yasası değişikliğinin sebebi bu… Kaybetmeyi görmenin telaşı…"

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