İşte FETÖ’nün İngiltere yapılanması

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “FETÖ’nün Birleşik Krallık yapılanması” başlıklı kapsamlı bir rapor yayınladı. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Enes Bayraklı, Hacı Mehmet Boyraz, Oğuz Güngörmez tarafından hazırlanan raporda, terör örgütü FETÖ’nün Almanya’dan sonra en güçlü olduğu ülkenin Birleşik Krallık olduğu belirtiliyor. Raporda, FETÖ’nün Birleşik Krallık bünyesinde, çok sayıda militanı himaye ettiğine dikkat çekilerek, adada önemli miktarda Türk vatandaşının yaşamasının da örgütün kolay bir şekilde destek bulmasına ve kısa bir sürede yapılanmasına fırsat tanıdığı tespitini yapılıyor. FETÖ’nün İngiltere’de 73 milyon sterlin değerinde kuruluşlara sahip olduğu vurgulanan raporda bu kuruluşların yönetimini de örgütün Kanada imamı İsmail Nazlı’nın yürüttüğü belirtiliyor.

1993’te başladı

Rapora göre FETÖ’nün İngiltere’deki yapılaması örgüt elebaşı Gülen’in 1993’te bu ülkeye yaptığı ziyaret ile başladı. Sonrasında da örgüt şu şekilde faaliyetler yürüttü:

“11 Eylül ve Londra’da düzenlenen 7 Temmuz saldırılarının ardından Ilımlı İslam ve iyi Müslüman’ı temsil etme gibi yeni bir misyona yönelen örgüt, bu dönemde Birleşik Krallık’ta diyalog merkezleri ve lobi çalışmalarıyla aktif bir şekilde faaliyet yürütmüştür. Dünyadaki çeşitli ülkelerde olduğu gibi Birleşik Krallık’ta da sohbetlerin düzenlenmesinden örgütün bölge imamları sorumludur. Özcan Keleş Birleşik Krallık Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesine verdiği sözlü açıklamalarda bölge sohbetleri organize ettiğini ve fetva hizmetlerinden sorumlu olduğunu söylemiştir. Örgütün ilk kurumu Axis Eğitim Vakfı, Gülen’in ziyaretinin akabinde 1994’te kuruldu. Ve bu vakıf FETÖ’nün eğitim faaliyetlerinde çatı kuruluş işlevi üstlendi. Diyalog Toplumu Vakfı ve 2008’de açılan Mevlana Camii ve Rumi Kültür Merkezi özellikle dinler arası diyalog etkinlikleri düzenlenmekte ve gayrimüslim topluluklara yönelik de faaliyetler yürütmektedir. FETÖ için araştırmalar yaparak bildiriler sunan Fatih Tedik de Diyalog Toplumu’nun faaliyetleri arasında Hz. Muhammed’in (asm) doğum gününün (kutlu doğum haftası) yanında Hz. İsa’nın (as) doğum günü için de etkinliklerin düzenlendiğini ifade etmiştir” denildi.

Tapınak satın alındı

Raporda yer alan örgütün İngiltere’deki faaliyetleri hakkındaki tespitler şöyle:

“2004’te örgüte kurumsal bir nitelik kazandırmak amacıyla kurulan Anadolu Müslüman Topluluğu (Anatolian Muslims Society) faaliyetlere kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Vakfın kurulması Birleşik Krallık’ta sürdürülen faaliyetlerin tek çatı altında toplanması ve etkinliklerin sevk ve idaresini kolaylaştırması açısından bir milat kabul edilmektedir. Öyle ki söz konusu vakıfla faaliyetlerin nicelik ve niteliğinde önemli bir artış yaşanmış ve FETÖ Birleşik Krallık topraklarında çok daha görünür hale gelmiştir. Vakfın 2008’de eski bir Budist tapınağını satın alıp restore ederek cami ve kültür merkezine dönüştürmesi önemli bir gelişmedir.”

İşte FETÖ’nün İngiltere yapılanması

Raporda FETÖ’nün birleşik krallık’taki siyasi yapılanmasında yer alan isim listesine de yer verildi. Listedeki bazı isimiler şu şekilde belirtildi:

- Fetullah Gülen (FETÖ Lideri)

- Abdullah Aymaz (FETÖ Avrupa İmamı)

- İsmail Nazlı (FETÖ İngiltere İmamı)

- Adnan Azak (FETÖ İngiltere Eski İmamı)

- Özcan Keleş (FETÖ İngiltere Sözcüsü)

- Hamdi Akın İpek (İpek Yatırım ve Koza Ltd. Sahibi)

- İsmail Mesut Sezgin (Hizmet Çalışmaları Direktörü)

- Kerim Balcı (Türkiye Enstitüsü Eski Direktörü)

- Sadık Çınar (Diyalog Toplumu ve Anadolu Müslümanları Vakfı Direktörü)

- İlknur Kahraman (Diyalog Toplumu ve Anadolu Müslümanları Vakfı Direktörü)

- Selçuk Başsoy (Diyalog Toplumu Direktörü)

- Muammer Demirpolat (Diyalog Toplumu Direktörü)

- Seval Gökçe (Mevlana Rumi Camii Direktörü)

- Cengiz İnce (Anadolu Müslümanları Vakfı Direktörü)

- Selçuk Koç (Axis Eğitim Vakfı Direktörü)

- Can Önal (Axis Eğitim Vakfı Direktörü)

- Selvinaz Sezgin (Axis Eğitim Vakfı Direktörü)

- Ufuk Uçar (Londra Sosyal Çalışmalar Merkezi Direktörü)

- Kadir Uysaloğlu (Zaman Britanya Londra Temsilcisi)

- İsmail Şen (Türkiye Enstitüsü Direktörü)

- Hakan Gökçe (Oxford Vision Direktörü)

- Orhan Çaya (Waterfall Limited Direktörü)

- Ömer Keleş (Anadolu Müslümanları Vakfı Eski Direktörü)

- Ercan İçli (Anadolu Müslümanları Vakfı Eski Direktörü)