İşte Gamze Pala'yı katleden caninin ilk ifadesi

Cinayetin ardından polise teslim olan Savaş D., Gamze Pala'ya mesajlar gönderdiğini, aradığını ve sürekli takip ederek karşısına çıktığını ancak Pala'nın kendisiyle konuşmayı reddettiğini anlattı.

Çarşamba akşamı yine takip etmek için Pala'nın resepsiyonist olarak çalıştığı öğretmenevine giden Savaş D., Pala'ya ateş etti. Ardından bıçakla öldürdüğü kadının başında bekleyen Savaş D.'ı, olay yerine gelen polis gözaltına aldı.

Savaş D.'ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görüldü.

Zanlı ifadesinde ne dedi?

DHA'da yer alan habere göre, zanlı, Gamze Pala'yı beş yıldan fazla tanıdığını, ona sevgi ve aşk duyguları beslediğini, çalıştığı yere zaman zaman onu görmek için gittiğini söyledi.

Olay günü 17.00-18.00 gibi arkadaşlarıyla alkol aldığını, ardından eve gidip bıçak ve silah aldığını söyleyen Savaş D. ifadesinde şunları söyledi:

"Gamze'nin çalıştığı öğretmenevine gittim. Gamze'nin yanında çalışma arkadaşı olan bir beyefendi vardı. Ancak ben onun çalışma arkadaşı olduğunu bildiğim için Gamze'yi kıskançlık kastıyla öldürmedim. Ben öğretmenevi kapısından girdikten sonra Gamze'ye seslendim ve silahı gösterdim. Gamze ve yanındaki şahıs panikledi. Onlar panikleyince ben de panikle iki el ateş ettim. İlk başta 4-5 metre mesafeden ateş ettim ancak daha sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım. Silahım tutukluk yaptı. Daha sonra Gamze'nin yanına gittim, yere düşmüştü. Yere yatar vaziyetteyken boğazına bıçak darbesi vurdum."