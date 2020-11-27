İşte gün gün İstanbul'daki vefat sayıları

İstanbul'da 26 Kasım itibariyle “bulaşıcı hastalık” kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu. İstanbul'da bugün toplam 493 kişi vefat etti.

Kilyos Mezarlığı’nda yeni defnedilmiş cenazelerin mezarları, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilmeyi bekleyen tabutların ve Alibeyköy Gasilhanesi’nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar da görüntülendi.

Sözcü gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Küçükçekmece Mezarlıklar Gasilhanesi önünden görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüde yıkanmayı bekleyen cenazeler görüldü. Çok sayıda vatandaşın sıra beklediği görüntülere yansıdı.

İbrahim Özkan ise, “Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske-Mesafe-Temizlik” uyarısında bulundu.

İMAMOĞLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan yaşanan günlük ölümlerin sayısını paylaşıyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki toplam Covid-19 ölümlerinin sayısından daha fazla ölümün İstanbul'da gerçekleşmesi üzerine açıklanan corona verilerinin güvenirliğine ilişkin tartışmalar başlamıştı.

KOCA İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Bu konu dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorulmuştu. Bakan Koca, *Bizim bu dönemde vatandaşa verdiğimiz tüm rakamların doğru olduğunu söylemek istiyorum. Herkes bu noktada, 83 milyon kişi ve yöneticiler, üzerine düşeni yapmak konusunda gayret içinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı” demişti.

TABLODA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul’daki vefat sayılarında dikkat çeken artış tabloya da yansıdı. 2019 yılına göre bu yıl ölüm sayısında büyük bir fark gözlendi.

Kasım 2019 – Kasım 2020 İstanbul vefat sayıları: