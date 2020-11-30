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  3. 30 Kasım 2020 09:03

İşte haftasonu kesilen koronavirüs cezaları

Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında yasaklara uymayan 12 bin 671 kişiye uymayan hakkında adli ya da idari işlem yapıldı.

İşte haftasonu kesilen koronavirüs cezaları
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Korona virüsü nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. 
 
 

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