İşte İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı sorularına cevapları

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazıya göre, sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’da son bulacak. Pazar günü saat 20.00’de tekrardan başlayacak sokağa çıkma yasağı 23 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00’de son bulacak. Bakanlık, corona virüs salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları cevap verdi.

– Yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

– Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya, vb.) 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunabilme uygulamasına tabi midir?

Havalimanlarındaki mağazalar, faaliyet gösterebilecekleri zaman aralığı 10.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenen iş yerleri kapsamında değildir.

OTEL MÜŞTERİLERİ SEYAHAT EDEBİLİR

– Otel rezervasyonu bulunan kişiler sokağa çıkma kısıtlaması süresi içerisinde özel araçlarıyla seyahat edebilirler mi?

Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımız konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

– Tekel bayileri de marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi midir?

Evet.

– Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?

YANINDA VELİSİ VARSA ONA DA SERBEST!

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

– 20 yaş altı genç ve çocuklar şehiriçi veya şehirlerarası nasıl yolculuk yapacak?

Yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

– Lokanta ve restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar tabi midir?

Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamazlar.

– 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için belirlenen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulaması cuma namazları açısından nasıl olacaktır?

Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan cuma namazı kılmak isteyenler için hıfzıssıhha kurullarınca 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

AZINLIKLAR DA İBADETHANELERİNE GİDEBİLECEK

– Azınlık cemaatlerine mensup 65 yaş ve üzeri din adamları, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup haricen izin alınmasına gerek yoktur.

– KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?

KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

– Reklam ve dizi sektörünün çekimlerinin hafta sonu saat 20.00'den sonraya sarkması nedeniyle kendilerine izin verilebilir mi?

Reklam ve dizi sektörü ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. (İHA)