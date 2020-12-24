İşte il il 2021 yılı zorunlu trafik sigortası tavan ücretleri

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor.

Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. 1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor.

Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.

İSTANBUL, HAKKARİ ARASINDA 169 LİRA

Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.

En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek.

İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi.

Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.

EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE

En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek. En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.

İŞTE İL İL ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TAVAN ÜCRETLERİ:

( Liste alfabetik olarak hazırlanmıştır )

Adana 1.518

Adıyaman 1.457

Afyonkarahisar 1.472

Ağrı 1.472

Aksaray 1.488

Amasya 1.472

Ankara 1.580

Antalya 1.503

Ardahan 1.457

Artvin 1.488

Aydın 1.457

Balıkesir 1.472

Bartın 1.472

Batman 1.488

Bayburt 1.503

Bilecik 1.488

Bingöl 1.518

Bitlis 1.488

Bolu 1.488

Burdur 1.457

Bursa 1.580

Çanakkale 1.457

Çankırı 1.472

Çorum 1.488

Denizli 1.503

Diyarbakır 1.503

Düzce 1.518

Edirne 1.472

Elazığ 1.488

Erzincan 1.488

Erzurum 1.534

Eskişehir 1.518

Gaziantep 1.488

Giresun 1.503

Gümüşhane 1.488

Hakkâri 1.457

Hatay 1.457

Iğdır 1.488

Isparta 1.457

İçel (Mersin) 1.488

İstanbul 1.626

İzmir 1.534

Kahramanmaraş 1.472

Karabük 1.518

Karaman 1.472

Kars 1.457

Kastamonu 1.457

Kayseri 1.534

Kırıkkale 1.503

Kırklareli 1.472

Kırşehir 1.488

Kilis 1.457

Kocaeli 1.580

Konya 1.503

Kütahya 1.457

Malatya 1.503

Manisa 1.472

Mardin 1.457

Muğla 1.457

Muş 1.488

Nevşehir 1.472

Niğde 1.472

Ordu 1.518

Osmaniye 1.457

Rize 1.518

Sakarya 1.518

Samsun 1.518

Siirt 1.488

Sinop 1.457

Sivas 1.488

Şanlıurfa 1.457

Şırnak 1.472

Tekirdağ 1.518

Tokat 1.457

Trabzon 1.518

Tunceli 1.457

Uşak 1.472

Van 1.472

Yalova 1.534

Yozgat 1.472

Zonguldak 1.488