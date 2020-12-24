İşte il il 2021 yılı zorunlu trafik sigortası tavan ücretleri

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Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor.
Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. 1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor.
Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.
İSTANBUL, HAKKARİ ARASINDA 169 LİRA
Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.
En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek.
İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi.
Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.
EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE
En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek. En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.
İŞTE İL İL ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TAVAN ÜCRETLERİ:
( Liste alfabetik olarak hazırlanmıştır )
Adana 1.518
Adıyaman 1.457
Afyonkarahisar 1.472
Ağrı 1.472
Aksaray 1.488
Amasya 1.472
Ankara 1.580
Antalya 1.503
Ardahan 1.457
Artvin 1.488
Aydın 1.457
Balıkesir 1.472
Bartın 1.472
Batman 1.488
Bayburt 1.503
Bilecik 1.488
Bingöl 1.518
Bitlis 1.488
Bolu 1.488
Burdur 1.457
Bursa 1.580
Çanakkale 1.457
Çankırı 1.472
Çorum 1.488
Denizli 1.503
Diyarbakır 1.503
Düzce 1.518
Edirne 1.472
Elazığ 1.488
Erzincan 1.488
Erzurum 1.534
Eskişehir 1.518
Gaziantep 1.488
Giresun 1.503
Gümüşhane 1.488
Hakkâri 1.457
Hatay 1.457
Iğdır 1.488
Isparta 1.457
İçel (Mersin) 1.488
İstanbul 1.626
İzmir 1.534
Kahramanmaraş 1.472
Karabük 1.518
Karaman 1.472
Kars 1.457
Kastamonu 1.457
Kayseri 1.534
Kırıkkale 1.503
Kırklareli 1.472
Kırşehir 1.488
Kilis 1.457
Kocaeli 1.580
Konya 1.503
Kütahya 1.457
Malatya 1.503
Manisa 1.472
Mardin 1.457
Muğla 1.457
Muş 1.488
Nevşehir 1.472
Niğde 1.472
Ordu 1.518
Osmaniye 1.457
Rize 1.518
Sakarya 1.518
Samsun 1.518
Siirt 1.488
Sinop 1.457
Sivas 1.488
Şanlıurfa 1.457
Şırnak 1.472
Tekirdağ 1.518
Tokat 1.457
Trabzon 1.518
Tunceli 1.457
Uşak 1.472
Van 1.472
Yalova 1.534
Yozgat 1.472
Zonguldak 1.488
Habertürk
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