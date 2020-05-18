İşte İstanbul'da koronavirüs yasaklarının kalkabileceği en yakın tarih

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda yapılan simülasyonlarda ise her şey yolunda gider ve geçen haftaki insan hareketliliğinin olumsuz bir etkisi olmazsa, günlük vaka sayısının 25 Mayıs’tan sonra binli rakamların altına düşmesinin ihtimal dâhilinde olduğu belirtildi.

Ancak, vaka sayısında öngörülmeyen bir artış olursa ve bu artış trendi üç-dört gün devam ederse, normalleşme adımlarının atılması askıya alınacak, gerekirse yeni kısıtlamalar getirilecek.

“İSTANBUL” YASAĞI TEMMUZDA KALKACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul’da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul’daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.