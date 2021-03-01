İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kademeli normalleşme dönemi

Beştepe'de 3,5 saat süren Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıkladı. Bu kapsamda risksiz illerde hafta sonu kısıtlaması yok. İşte madde madde kademeli normalleşme dönemi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin illere göre risk değerlendirme haritasını açıkladı.

Haritada; düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.



Corona virüs salgınıyla mücadele 'yerinde karar' olarak adlandırılan kademeli normalleşme dönemi başlıyor.

Yerinde karar döneminde alınacak kararlar, vaka sayıları, aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre illere özgü normalleşme adımları atılacak.



Bugün 15.00'te Beştepe gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, kademeli normalleşme için alınan önlemleri açıkladı.



İşte Türkiye'nin salgınla mücadelede aldığı 1 Mart normalleşme kararları:



YÜZ YÜZE EĞİTİM

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak



RESTORAN VE KAFELER

Kafe-restoranlar 07.00 ile 19.00 arasında açılıyor.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek



65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.



DÜĞÜN VE NİKAHLAR

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.