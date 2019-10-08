  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Ekim 2019 16:25

İşte Kazdağları’ndaki katliamın haritası

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Kazdağları’ndaki talanı ortaya koyan bir interaktif harita yayınlandı. Oksijen kaynağındaki katliam interaktif harita ile gözler önüne serildi.

İşte Kazdağları’ndaki katliamın haritası
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İnteraktif harita, Kazdağları ve Edremit Körfezi’nde biyolojik çeşitliliğin korunması için; biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliği tehdit eden projeler ve bu projelere karşı devam eden ekoloji mücadeleleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

'ÇED RAPORLARINA ERİŞİLEBİLİR'

Dernek açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Bölgedeki bu zenginliğin, tehditlerin ve mücadelelerin dijitalleştirilmesi, arşivlenmesi, yaygınlaştırılması kısaca hafızalaştırılması konusunda bir araç olarak hazırlanmıştır. Harita ile bölgede yapılması planlanan/makta olan ya da halihazırda var olan enerji/maden projelerine ve bu projelerin detaylarına, biyoçeşitlilik alanlarına, ÇED raporlarına erişebilir aynı zamanda bu projelere karşı ortaya çıkan toplumsal hareketleri takip edebilirsiniz. Bununla birlikte harita ‘Yerelden Hikâyeler’ başlığı altında Kazdağları ve yöresindeki yaşayan kişilerin doğa ve kültür bağlamında ortaya çıkmış hikâyelerine de yer verecektir.

Harita, ‘interaktif’ kullanıma açık bir şekilde kullanıcıların katkı ve eleştirileri ile birlikte güncel olarak yenilenmeye ve kendini geliştirmeye açıktır.”

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaz dağları , talan haritası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM